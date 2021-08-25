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Posted 25 августа 2021, 08:40

Published 25 августа 2021, 08:40

Modified 19 августа 2024, 22:41

Updated 19 августа 2024, 22:41

Отдыхающие самостоятельно потушили пожар на нудистском пляже под Екатеринбургом

Отдыхающие самостоятельно потушили пожар на нудистском пляже под Екатеринбургом

25 августа 2021, 08:40
Фото: 1MI.
Лесной пожар, который все еще бушует в районе горы Волчиха под Екатеринбургом, подобрался к нудистскому пляжу. Возгорание помогали тушить отдыхающие.

Огонь также продолжает полыхать в районе остановочного пункта «1624-й» километр, пишет Znak со ссылкой на жительницу поселка Флюс Ирину.

Напомним, за сутки с 24 на 25 августа площадь природных пожаров в Свердловской области увеличилась в два раза с 3,5 тысячи гектаров, до 6 тысяч. Жаркая погода и отсутствие осадков способствуют распространению площади. Тушение возгораний на горе Волчиха под Ревдой и Первоуральском продолжается.

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