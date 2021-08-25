Отдыхающие самостоятельно потушили пожар на нудистском пляже под Екатеринбургом

Напомним, за сутки с 24 на 25 августа площадь природных пожаров в Свердловской области увеличилась в два раза с 3,5 тысячи гектаров, до 6 тысяч. Жаркая погода и отсутствие осадков способствуют распространению площади. Тушение возгораний на горе Волчиха под Ревдой и Первоуральском продолжается.