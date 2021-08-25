tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа 2021, 12:04

Published 25 августа 2021, 12:04

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Пропавшего по пути на работу мужчину разыскивают в Нижнем Тагиле

Пропавшего по пути на работу мужчину разыскивают в Нижнем Тагиле

25 августа 2021, 12:04
Фото: 1MI.
Уехавшего на работу 12 августа и пропавшего Ивана Николаевича Беляева ищет тагильская полиция. Он занимался реабилитационным центром для зависимых лиц на улице Кузнецкого, 25.

Беляев родился в Челябинской области 22 марта 1994 года. В Тагиле он проживал он том же самом центре, где и работал.

12 августа он позвонил коллегам и сообщил, что едет в Дзержинский район, но там не появился и перестал выходить на связь. В Челябинской области он тоже не появлялся.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, худощавый. В день пропажи был одет в камуфлированную ветровку, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто знает, где может находиться Беляев, просят позвонить в дежурную часть по телефону (3435)97-68-02, либо в группу розыска (3435) 97-68-59.

Напомним, 21 августа в Николо-Павловске пропал 33-летний Антон Скорев. Он нуждается в медицинской помощи.

Нуждающийся в медицинской помощи мужчина пропал в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Материалы по теме
Пропавший 37-летний мужчина с оттопыренными ушами разыскивается в Нижнем Тагиле
#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Розыск#Пропавший
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика