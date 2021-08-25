Пропавшего по пути на работу мужчину разыскивают в Нижнем Тагиле

Posted 25 августа 2021, 12:04
Published 25 августа 2021, 12:04
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Беляев родился в Челябинской области 22 марта 1994 года. В Тагиле он проживал он том же самом центре, где и работал.
12 августа он позвонил коллегам и сообщил, что едет в Дзержинский район, но там не появился и перестал выходить на связь. В Челябинской области он тоже не появлялся.
Приметы: рост 160-165 сантиметров, худощавый. В день пропажи был одет в камуфлированную ветровку, синие джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто знает, где может находиться Беляев, просят позвонить в дежурную часть по телефону (3435)97-68-02, либо в группу розыска (3435) 97-68-59.
Напомним, 21 августа в Николо-Павловске пропал 33-летний Антон Скорев. Он нуждается в медицинской помощи.