За убийство десятков миллионов пчел уральцы требуют с бизнесмена почти 9 млн

По инструкции обработка в такое время допустима, если ветер не больше одного-двух метров в секунду. В тот день порывы ветра были от 8 до 14 метров в секунду. Это не голословное утверждение, мы потом сделали запрос в Гидрометеоцентр, говорит Павел.