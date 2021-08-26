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Posted 26 августа 2021, 15:29

Published 26 августа 2021, 15:29

Modified 19 августа 2024, 22:42

Updated 19 августа 2024, 22:42

В список лучших по России вошли детские сады Нижнего Тагила

В список лучших по России вошли детские сады Нижнего Тагила

26 августа 2021, 15:29
Фото: 1MI.
Во «Всероссийском конкурсе-смотре «Лучшие детские сады России 2021» поучаствовали тагильчане. Детские сады опубликовали информацию о своих учреждениях на открытой публичной интернет-площадке.

Там была размещена информация о профессиональных достижениях, лучших практиках и созданной образовательной среде, сообщает пресс-служба администрации города. В результате были определены лучшие организации дошкольного образования. В списке победителей оказались и детские сады, расположенные в Нижнем Тагиле:

  • № 192 (объединение «Детство»);
  • № 18 (объединение «Радость»);
  • № 164 и 63 (объединение «Солнышко»).

Конкурс проходил с февраля 2021 года, в нем участвовали около 20 тысяч организации дошкольного образования, рассказала редакции TagilCity.ru заведующая детским садом № 18 Наталья Вороненко.

Потом выбрали 500 лучших по стране, и наш детский сад вошел в список. Это очень приятно и волнительно. Вчера мы получили медаль и грамоту с поздравлениями,отметила Наталья Вороненко.

Напомним, в июле стало известно, что дошкольные учреждения в Свердловской области получат грант в размере 360 тысяч рублей на приобретение гаджетов и оборудования. В конкурсе на получение поддержки приняли участие 45 детских садов.

Уральские детские сады получат гранты на приобретение гаджетов и оборудования
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