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Posted 26 августа 2021, 07:57

Published 26 августа 2021, 07:57

Modified 29 ноября, 18:21

Updated 29 ноября, 18:21

За выращивание конопли жителю Красного Камня в Нижнем Тагиле грозит повторный срок

26 августа 2021, 07:57
За незаконное выращивание конопли к уголовной ответственности привлекается 61-летний житель Красного Камня в Нижнем Тагиле. Ранее он был неоднократно судим за хранение наркотиков, а на данный момент отбывает наказание медицинского характера.

Во время рассмотрения административного материала в отношении мужчины, задержанного сотрудниками полиции со средством растительного происхождения, сотрудники полиции узнали, где он его взял, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

Установлено, что «урожай» собирался в квартире на улице Победы, которая уже известна правоохранителям. Ее хозяин несколько месяцев находится на принудительном лечении.

Мужчина является потребителем наркотических веществ. После того, как ему вынесли приговор и до помещения в больницу он успел восстановить оборудования и создать условия для роста нового урожая. Он попросил приятеля во время своего отсутствия присматривать за квартирой и ухаживать за растениями.

Когда полицейские вошли в жилье, то ощутили характерный для растений запах.

Горшки и мешки с кустами находились в двух комнатах квартиры. Всего насчитывается 36 кустов.

Напомним, в Среднеуральске были задержаны двое екатеринбуржцев. Они обвиняются в незаконном производстве и покушении на сбыт в крупном размере. Задержанные создали целую лабораторию.

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#Общество#Нижний Тагил#Уголовное дело#Задержание#Наркотики
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