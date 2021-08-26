За выращивание конопли жителю Красного Камня в Нижнем Тагиле грозит повторный срок

Мужчина является потребителем наркотических веществ. После того, как ему вынесли приговор и до помещения в больницу он успел восстановить оборудования и создать условия для роста нового урожая. Он попросил приятеля во время своего отсутствия присматривать за квартирой и ухаживать за растениями.