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Posted 27 августа 2021, 08:16

Published 27 августа 2021, 08:16

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Более 250 коек для больных COVID-19 свернуты в Свердловской области

Более 250 коек для больных COVID-19 свернуты в Свердловской области

27 августа 2021, 08:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Количество мест для больных коронавирусом в Свердловской области начинает сокращаться. В последние несколько дней к плановой работе были возвращены 250 коек.

На прошлой неделе около 100 коек вернулись к плановой помощи. Столько же планируется вернуть еще в ближайшие дни, рассказал замгубернатора региона Павел Креков в эфире радио «Эхо Москвы».

По его словам, в скором времени, койки вернутся в штатный режим работы в Многопрофильном клиническом медцентре «Бонум». Также губернатор отметил, что на данный момент пациентов с пневмониями в больницах стало в 3-4 раза меньше.

Напомним, с начала августа в Свердловской области регистрируется ежедневно по 500 случаев заражения коронавирусом. За сутки с 25 по 26 августа был установлен очередной рекорд — инфекция выявлена у 531 жителя.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Заболевшие
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