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Posted 27 августа 2021, 15:44

Published 27 августа 2021, 15:44

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Из-за нехватки кадров в МЧС Куйвашева призвали создать отряды добровольцев

Из-за нехватки кадров в МЧС Куйвашева призвали создать отряды добровольцев

27 августа 2021, 15:44
Фото: 1MI.
К губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обратились с просьбой создать добровольческие отряды, которые будут тушить пожары. Главе указали на нехватку кадров в МЧС, но он ответил, что подобное не делается так просто.

По словам Куйвашева, добровольцы тоже должны быть подготовлены. Это означает, что их нужно обучить и обеспечить экипировкой. В связи с этим МЧС, Авиалесоохраны призывают жителей не тушить пожары самостоятельно.

Губернатор отметил, что также к тушению был привлечен Всероссийский студенческий корпус спасателей. Там добровольцев за 36 часов обучают правилам и страхуют во время работы. В корпусе на Урале насчитывается около 200 человек. Об этом Евгений Куйвашев сообщил на своей личной странице в Instagram.

Напомним, вблизи с очагом лесного пожара, от которого смогом накрыло Екатеринбург и другие города Свердловской области, обнаружены газовые баллончики. Один из четырех подозреваемых был задержан и передан правоохранителям.

Газовые баллоны поджигателей найдены на месте очага лесного пожара под Екатеринбургом
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#Общество#Пожар#Добровольцы#Евгений Куйвашев#Кадры#Пожары в Свердловской области
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