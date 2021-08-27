Из-за нехватки кадров в МЧС Куйвашева призвали создать отряды добровольцев

Губернатор отметил, что также к тушению был привлечен Всероссийский студенческий корпус спасателей. Там добровольцев за 36 часов обучают правилам и страхуют во время работы. В корпусе на Урале насчитывается около 200 человек. Об этом Евгений Куйвашев сообщил на своей личной странице в Instagram.