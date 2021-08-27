Коррупцию на десятки миллионов в работе мэрии Среднеуральска обнаружила прокуратура

Posted 27 августа 2021, 17:03
Published 27 августа 2021, 17:03
Modified 29 ноября 2024, 18:20
Updated 29 ноября 2024, 18:20
Деньги выделялись на реконструкцию очистных сооружений, а цена контракта составила 626 миллионов рублей, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Данные прокуратуры гласят, что подрядной организацией, которая заключила контракт, управлял племянник главы города Зашляпин Кирилл, а учредителем ООО «Среднеуральское стройуправление» является юридическое лицо АО «Среднеуральское строительное управление». Его создали Зашляпин с отцом. Дочь Зашляпина Дарья является выгодоприобретателем по пакету акций.
В результате в процессе проверки стали известны факты указаний бывшего чиновника о санкционировании и оплате работ юридическому лицу, подконтрольному ему.
Напомним, 18 августа стало известно, что собственник местного «Тепловодаканала» — фирмы, связанной с бывшим главой города, пытается отказаться от обслуживания очистных сооружений в Среднеуральске.