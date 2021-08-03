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Россель обвинил челябинцев в закрытии Среднеуральской птицефабрики

3 августа 2021, 17:16
Фото: 1MI
Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель обвинил бизнесмена из Челябинской области Андрея Косилова в намеренном закрытии птицефабрики «Среднеуральская».

Эдуард Россель считает, что власти региона должны были сохранить Среднеуральскую птицефабрику, сообщает Е1. С 2015 года предприятие принадлежит бизнесмену из Челябинской области Андрею Косилову и входит в его холдинг «Равис». Нынешнему владельцу выгодно закрытие предприятия, считает сенатор.

Не знаю, зачем туда запустили челябинцев. Думаю, Косилов специально взял ее, чтобы угробить. Всё просто, у них в Челябинской области на фабриках перепроизводство птицы. Птицефабрику надо было сохранить, но здесь все зависит от губернатора,заявил E1 Эдуард Россель.

Когда Эдуард Россель был губернатором Свердловской области, он помог Среднеуральской птицефабрике сохранить и расширить производство. Теперь же сотни людей останутся без работы, а регион потеряет 7–8 тысяч тонн мяса птицы, считает он. Андрей Косилов ранее заявлял, что власти создают для компании невыносимые условия — чиновники не принимают систему очистки производственных отходов и выписывают большие штрафы. По словам Росселя, экологические проблемы, которые создавала фабрика, в свое время удалось решить.

Напомним, производственные мощности птицефабрики «Среднеуральская» будут законсервированы в октябре 2021 года.

Птицефабрика «Среднеуральская» в Свердловской области будет закрыта в октябре
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#Челябинская область#Холдинг «Равис»#Среднеуральская птицефабрика#Бизнесмен#Обвинение#Эдуард Россель#Общество
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