Россель обвинил челябинцев в закрытии Среднеуральской птицефабрики

Когда Эдуард Россель был губернатором Свердловской области, он помог Среднеуральской птицефабрике сохранить и расширить производство. Теперь же сотни людей останутся без работы, а регион потеряет 7–8 тысяч тонн мяса птицы, считает он. Андрей Косилов ранее заявлял, что власти создают для компании невыносимые условия — чиновники не принимают систему очистки производственных отходов и выписывают большие штрафы. По словам Росселя, экологические проблемы, которые создавала фабрика, в свое время удалось решить.