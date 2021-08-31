tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 августа 2021, 16:49

Published 31 августа 2021, 16:49

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Глава Минздрава предупредил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19

Глава Минздрава предупредил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19

31 августа 2021, 16:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 31 августа, что после перенесенного коронавируса риск смерти остается высоким на протяжении полугода.

В интервью ТК «Россия-24» он отметил, что также возможно появление разных осложнений, которые связаны с образованием тромбов, поражением нервной и сердечно-сосудистой системы. Михаил Мурашко обратил внимание, что именно тем пациентам, которые уже перенесли COVID-19, необходимо в первую очередь пройти углубленную диспансеризацию.

На данный момент уже были сформированы списки граждан, которым предложат пройти диспансеризацию. Их уже начали приглашать страховые компании и медицинские организации.

Напомним, 31 августа 2021 года Свердловская область вышла на третье место в России по суточной заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе подтвердились 516 случаев заражения инфекцией.

Материалы по теме
Более 250 коек для больных COVID-19 свернуты в Свердловской областиОпасные мутации южноафриканского штамма COVID-19 выявили ученые
#Коронавирус#Здоровье#Риск#Минздрав#Минимизация рисков#Пандемия#Михаил Мурашко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика