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Posted 31 августа 2021, 09:42

Published 31 августа 2021, 09:42

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Екатеринбург

Молодой человек из ревности зарезал своего обидчика в Екатеринбурге штык-ножом

31 августа 2021, 09:42
Фото: 1MI. Екатеринбург
Ревнивый убийца после четырехлетних отношений с девушкой нанес оппоненту множественные ранения ножом в Екатеринбурге.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга 2 сентября 2021 года проведет предварительное слушание дела об убийстве молодого мужчины, произошедшего 16 августа 2021 года. В ту ночь, проникнув через окно в дом своей возлюбленной, убийца нанес потерпевшему 14 колюще-режущих ударов в область шеи и туловище. Потерпевший скончался на месте.

На месте происшествия были проведены все необходимые следственные действия, экспертизы и допрошены свидетели, заявили в СУ СКР по Свердловской области.

«Виновная» в происшедшем молодая девушка в момент убийства даже не проснулась, а после совершения преступления, подозреваемый разбудил ее, и они вместе укрылись в одной из квартир на Широкой Речке.

Утром девушка убедила своего бывшего возлюбленного, с которым она прожила 4 года, но затем ушла к другому, пойти в полицию и написать явку с повинной, что молодой человек и сделал. По указанному им адресу действительно был обнаружен труп потерпевшего, у которого остался 12-летний сын.

Напомним, недавно в Екатеринбурге судом присяжных был оправдан подозреваемый в убийстве ножом своего собутыльника, когда потерпевший неожиданно напал на подозреваемого после совместного распития спиртного. Присяжные сочли действия подозреваемого необходимой самообороной.

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#Происшествия#Новости УрФО#Убийство#Криминал#Екатеринбург
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