Молодой человек из ревности зарезал своего обидчика в Екатеринбурге штык-ножом

Posted 31 августа 2021, 09:42
Published 31 августа 2021, 09:42
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Чкаловский районный суд Екатеринбурга 2 сентября 2021 года проведет предварительное слушание дела об убийстве молодого мужчины, произошедшего 16 августа 2021 года. В ту ночь, проникнув через окно в дом своей возлюбленной, убийца нанес потерпевшему 14 колюще-режущих ударов в область шеи и туловище. Потерпевший скончался на месте.
На месте происшествия были проведены все необходимые следственные действия, экспертизы и допрошены свидетели, заявили в СУ СКР по Свердловской области.
«Виновная» в происшедшем молодая девушка в момент убийства даже не проснулась, а после совершения преступления, подозреваемый разбудил ее, и они вместе укрылись в одной из квартир на Широкой Речке.
Утром девушка убедила своего бывшего возлюбленного, с которым она прожила 4 года, но затем ушла к другому, пойти в полицию и написать явку с повинной, что молодой человек и сделал. По указанному им адресу действительно был обнаружен труп потерпевшего, у которого остался 12-летний сын.
Напомним, недавно в Екатеринбурге судом присяжных был оправдан подозреваемый в убийстве ножом своего собутыльника, когда потерпевший неожиданно напал на подозреваемого после совместного распития спиртного. Присяжные сочли действия подозреваемого необходимой самообороной.