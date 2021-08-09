За убийство студента возле бара в Екатеринбурге свердловчанин осужден на 8 лет

Решение по уголовному делу в отношении 19-летнего Кирилла Мордяшова, который 12 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ссоры нанес с десяток ножевых ранений неизвестному мужчине, вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Свердловчанин признан виновным по ст. 105 УК РФ (Умышленное причинение смерти другому человеку), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Изначально гособвинитель просил назначить Мордяшову наказание в виде 9 лет лишения свободы. В итоге суд приговорил мужчину к 8 годам. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, в начале августа 2021 года трое осужденных за убийство Ксении Каторгиной из Екатеринбурга, которые получили в общей сложности 57 лет лишения свободы, обжаловали приговор. Рассматривать апелляцию будут в суде Санкт-Петербурга.