Новые профильные классы открылись в школах Нижнего Тагила

Posted 1 сентября 2021, 17:00
Published 1 сентября 2021, 17:00
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
В школе № 100 в текущем году впервые был сформирован кадетский класс. Теперь 25 школьников, учащихся в пятом классе, осенью пройдут курс молодого бойца и примут присягу. Удостоверения кадетов несовершеннолетним вручил начальник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, генерал-майор Дмитрий Тишин, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В учебную программу кадетского класса также будут включены экскурсии на КПП Екатеринбург-аэропорт, знакомство с местами службы пограничников, физическая подготовка. По мнению Пинаева, данная инициатива является положительной, поскольку она позволяет повлиять на патриотизм подрастающего поколения.
В лицее № 39 открылся медицинский класс. Он будет работать в рамках соглашения, которое было подписано между мэрией города, Уральским государственным медицинским университетом и Демидовской больницей. В общей сложности в медицинских классах начнут обучаться 75 человек.
Напомним, в Минцифры Свердловской области посчитали, что важным элементом подготовки подростков к различным интернет-угрозам станут тематические уроки по кибербуллингу.