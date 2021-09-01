tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 сентября 2021, 17:00

Published 1 сентября 2021, 17:00

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Новые профильные классы открылись в школах Нижнего Тагила

Новые профильные классы открылись в школах Нижнего Тагила

1 сентября 2021, 17:00
Фото: 1MI.
В нескольких образовательных учреждениях Нижнего Тагила открылись новые профильные классы. Это произошло 1 сентября, в День знаний. На мероприятиях присутствовал глава города Владислав Пинаев.

В школе № 100 в текущем году впервые был сформирован кадетский класс. Теперь 25 школьников, учащихся в пятом классе, осенью пройдут курс молодого бойца и примут присягу. Удостоверения кадетов несовершеннолетним вручил начальник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, генерал-майор Дмитрий Тишин, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В учебную программу кадетского класса также будут включены экскурсии на КПП Екатеринбург-аэропорт, знакомство с местами службы пограничников, физическая подготовка. По мнению Пинаева, данная инициатива является положительной, поскольку она позволяет повлиять на патриотизм подрастающего поколения.

В лицее № 39 открылся медицинский класс. Он будет работать в рамках соглашения, которое было подписано между мэрией города, Уральским государственным медицинским университетом и Демидовской больницей. В общей сложности в медицинских классах начнут обучаться 75 человек.

Напомним, в Минцифры Свердловской области посчитали, что важным элементом подготовки подростков к различным интернет-угрозам станут тематические уроки по кибербуллингу.

Борьбе с кибербуллингом научат школьников в Свердловской области
Узнать подробнее
Материалы по теме
Борьбе с кибербуллингом научат школьников в Свердловской области
#Общество#Нижний Тагил#Школьники#Школа#Владислав Пинаев#Администрация Нижнего Тагила
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика