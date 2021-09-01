Борьбе с кибербуллингом научат школьников в Свердловской области

Старшеклассников научат правилам поведения с кибермошенниками, телефонными аферистами, дадут основные знания по теме фишинга. Здесь же подростки смогут узнать об опасностях личных встреч с «друзьями из интернета». Безопасность личных данных и сведений о личной жизни также станут темами подобных уроков.