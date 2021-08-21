Случаи обманов пенсионеров телефонными мошенниками участились в Екатеринбурге

Напомним, недавно у 75-летней жительницы Екатеринбурга злоумышленники забрали 300 тысяч рублей. Женщина подумала, что она разговаривает с невесткой, которая попала в ДТП. Мужчина, разговаривавший с ней по телефону, представился следователем и сказал, что её родственница сбила человека, но дело можно замять, если пенсионерка отдаст определённую сумму денег. Вскоре к женщине пришёл курьер и забрал деньги.