TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Случаи обманов пенсионеров телефонными мошенниками участились в Екатеринбурге

21 августа 2021, 07:14
Фото: 1МI
Пять случаев мошенничества в отношении пожилых екатеринбуржцев, совершённые по одной схеме, стали более частыми с начала августа 2021 года.

В основном злоумышленники, звонящие пенсионерам, притворяются их родственниками, у которых случилась какая-то неприятность, и просят отправить им денежные средства, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пожилые люди были уверены, что разговаривают с кем-то из родственников, несмотря на то, что голос звонившего был неразборчивым и быстрым.

После этого с жертвой начинал говорить мужчина, называвший себя работником правопорядка, и утверждал, будто родственник собеседника попал в дорожную аварию и есть один пострадавший. Для того, чтобы близкого человека пенсионера не привлекли к ответственности, мужчина говорил, что нужно заплатить немалую сумму.

Обычно преступники выдвигали требование отдать около миллиона рублей. Если у жертвы не было такой суммы, предлагали меньше. Деньги у потерпевших забирал курьер, приезжавший к ним домой.

Напомним, недавно у 75-летней жительницы Екатеринбурга злоумышленники забрали 300 тысяч рублей. Женщина подумала, что она разговаривает с невесткой, которая попала в ДТП. Мужчина, разговаривавший с ней по телефону, представился следователем и сказал, что её родственница сбила человека, но дело можно замять, если пенсионерка отдаст определённую сумму денег. Вскоре к женщине пришёл курьер и забрал деньги.

Сказала, что попала в ДТП: мошенники украли 300 тысяч у пожилой екатеринбурженки
Узнать подробнее

Материалы по теме
Екатеринбуржец забрал карту у матери и сберег 1,8 млн от телефонных мошенниковУральский машинист электровоза отдал 1,6 миллиона мошенникам из «Финико»Копила 20 лет: мошенники «развели» бабушку из Екатеринбурга на 819 тысяч
#Телефонное мошенничество#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#Мошенничество#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25