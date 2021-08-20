Копила 20 лет: мошенники «развели» бабушку из Екатеринбурга на 819 тысяч

Злоумышленники использовали стандартную схему. Позвонив, он представился сотрудником силового ведомства и сказал, что на бабушку хотят оформить кредит. Далее с пострадавшей связались лже-сотрудники банка, которым она перевела все свои накопления.
Обратившись в полицию, пенсионерка рассказала, что раньше никогда не слышала о таких видах преступления, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.
Напомним, 19-летний выпускник тагильского детдома перевел мошеннику из Архангельской области 270 тысяч рублей. Злоумышленник обещал ему сделать выигрышную ставку в букмекерской компании. По данному факту возбуждено уголовное дело.