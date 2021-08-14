TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Девушка лишилась 7 тысяч при планировании поездки в Тагил через Bla Bla Car

14 августа 2021, 11:42
Фото: 1МI
20-летняя жительница Екатеринбурга хотела забронировать поездку в Нижний Тагил через «Bla Bla Car», но стала жертвой мошенников и лишилась 7 100 рублей.

В четверг, 12 августа, пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей было нужно добраться до Нижнего Тагила и она зашла в приложение популярного сервиса для поиска попутчиков и разместила в нём соответствующее объявление.

Спустя некоторое время ей написал некий Дмитрий, который согласился взять девушку с собой за 100 рублей. Он предложил написать ему в WhatsApp и там отправил свердловчанке ссылку, напоминающую стандартную форму бронирования заказа.

Екатеринбурженка ввела данные своей карты, включая CVV-код с обратной стороны карты. Вскоре она обнаружила, что с её карты списали все имеющиеся на ней средства — 7100 рублей, сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Полицейские выяснили, что номер телефона зарегистрирован в Северо-Кавказском регионе.

Напомним, два раза обманули телефонные мошенники преподавателя вуза из Нижнего Тагила. Второй перевод он совершил уже после того, как подал заявление в полицию.

Перевел 525 тысяч: дважды обманули мошенники преподавателя вуза из Нижнего Тагила
Узнать подробнее

Материалы по теме
Свердловский пенсионер переводил миллионы мошенникам на протяжении двух месяцевПочти 1,4 млн перевел тагильчанин на «безопасные счета» телефонных мошенниковСвердловчане перевели мошенникам около 400 миллионов рублей
#Екатеринбург#Машина#Мошенник#Нижний Тагил#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25