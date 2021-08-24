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Posted 24 августа 2021, 05:58

Published 24 августа 2021, 05:58

Modified 29 ноября, 18:20

Updated 29 ноября, 18:20

На 500 тысяч «развели» пенсионерку из Екатеринбурга телефонные мошенники

На 500 тысяч «развели» пенсионерку из Екатеринбурга телефонные мошенники

24 августа 2021, 05:58
Фото: 1MI.
Очередной жертвой телефонных мошенников стала пенсионерка из Екатеринбурга. Она перевела злоумышленникам 500 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что он сотрудник безопасности банка. Он пояснил, что с вкладами пенсионерки проводятся сомнительные операции и уточнил, она ли переводит деньги.

Затем злоумышленник сообщил, что для сохранения накоплений, необходимо перевести их на безопасный счет. Затем женщине позвонили из «полиции» и рассказали какие действия нужно предпринять.

После обращения екатеринбурженки в полицию заведено уголовное дело по статье мошенничество (ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, редакция TagilCity.ru рассказывала, как не попасть на уловки мошенников и не остаться без денег. Советы для граждан давали психологи и сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила.

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#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Пенсионерка#Мошенники#Екатеринбург
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