На 500 тысяч «развели» пенсионерку из Екатеринбурга телефонные мошенники

Posted 24 августа 2021, 05:58
Published 24 августа 2021, 05:58
Modified 29 ноября, 18:20
Updated 29 ноября, 18:20
Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что он сотрудник безопасности банка. Он пояснил, что с вкладами пенсионерки проводятся сомнительные операции и уточнил, она ли переводит деньги.
Затем злоумышленник сообщил, что для сохранения накоплений, необходимо перевести их на безопасный счет. Затем женщине позвонили из «полиции» и рассказали какие действия нужно предпринять.
После обращения екатеринбурженки в полицию заведено уголовное дело по статье мошенничество (ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Напомним, редакция TagilCity.ru рассказывала, как не попасть на уловки мошенников и не остаться без денег. Советы для граждан давали психологи и сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила.