Лавров поддержал инициативы по привлечению на Урал новых международных событий

По словам Сергея Лаврова, ему нравится находиться в Екатеринбурге. Последний раз он был здесь несколько лет назад, и с того времени город значительно изменился. Екатеринбург, отметил Лавров, продолжает развиваться. Также министр поздравил город с проведением выставки ИННОПРОМ, которая прошла успешно.