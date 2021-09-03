Пытавшаяся спасти умирающего в кустах женщина разыскивается в Екатеринбурге

Увидев потерпевшего, который был еще жив, женщина стала ему помогать. Также она длительное время общалась с ним, допускается, что о причинах происходящего, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу СК. По версии следователей, свидетельница может обладать информацией о том, как мужчина получил ранение, от которого скончался.