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Posted 6 сентября 2021, 07:42

Published 6 сентября 2021, 07:42

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

«Масляные пятна» появились на реке Патрушиха в Екатеринбурге

«Масляные пятна» появились на реке Патрушиха в Екатеринбурге

6 сентября 2021, 07:42
Фото: 1MI.
После появления «масляного пятна» в акватории реки Патрушиха в Екатеринбурге начата проверка Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Мероприятия планируется провести совместно со специалистами минэкологии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Для установления причин загрязнения будут взяты пробы воды и оценен размер ущерба окружающей среде.

Напомним, природоохранная прокуратура также начала проверку в районе Химмаша в Екатеринбурге после того, как родители пожаловались на рвоту у детей от неприятного запаха.

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#Новости УрФО#Экология#Здоровье#Вода#Екатеринбург
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