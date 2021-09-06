«Масляные пятна» появились на реке Патрушиха в Екатеринбурге

Posted 6 сентября 2021, 07:42
Published 6 сентября 2021, 07:42
Modified 19 августа 2024, 22:44
Updated 19 августа 2024, 22:44
Мероприятия планируется провести совместно со специалистами минэкологии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Для установления причин загрязнения будут взяты пробы воды и оценен размер ущерба окружающей среде.
Напомним, природоохранная прокуратура также начала проверку в районе Химмаша в Екатеринбурге после того, как родители пожаловались на рвоту у детей от неприятного запаха.