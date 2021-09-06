На рвоту у детей из-за запаха с очистных сооружений жалуются екатеринбуржцы

Posted 6 сентября 2021, 05:42
Published 6 сентября 2021, 05:42
Modified 29 ноября 2024, 18:21
Updated 29 ноября 2024, 18:21
В микрорайоне Химмаш уральской столицы наблюдается массовое отравление детей, сопровождающееся рвотой и повышением температуры, сообщает E1.
Родители считают, что причиной детских отравлений стали вредные выбросы с местных очистных сооружений. Местные жители отмечают, что на улице невозможно находиться из-за вони. Врачи местной поликлиники также подтверждают массовые вызовы к детям, адреса которых располагаются рядом.
В Роспотребнадзоре заявляют, что никаких отклонений в воздухе в районе Южных очистных сооружений на Химмаше не зафиксировано.
Горводоканал уральской столицы сообщал в конце лета 2021 года о том, что специалисты компании добились снижения неприятного запаха от неочищенных стоков на 98%, но жители Уктуса и Химмаша продолжают писать жалобы в региональный Роспотребнадзор.
Напомним, в самом начале сентября текущего года в канализационных стоках «утонул» коттеджный «поселок будущего» в окрестностях Екатеринбурга.