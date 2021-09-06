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Posted 6 сентября 2021, 05:42

Published 6 сентября 2021, 05:42

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

На рвоту у детей из-за запаха с очистных сооружений жалуются екатеринбуржцы

На рвоту у детей из-за запаха с очистных сооружений жалуются екатеринбуржцы

6 сентября 2021, 05:42
Фото: 1MI.
Жители Химмаша в Екатеринбурге жалуются на вонь, у детей наблюдается массовая рвота и высокая температура из-за запаха с очистных сооружений.

В микрорайоне Химмаш уральской столицы наблюдается массовое отравление детей, сопровождающееся рвотой и повышением температуры, сообщает E1.

Родители считают, что причиной детских отравлений стали вредные выбросы с местных очистных сооружений. Местные жители отмечают, что на улице невозможно находиться из-за вони. Врачи местной поликлиники также подтверждают массовые вызовы к детям, адреса которых располагаются рядом.

В Роспотребнадзоре заявляют, что никаких отклонений в воздухе в районе Южных очистных сооружений на Химмаше не зафиксировано.

Горводоканал уральской столицы сообщал в конце лета 2021 года о том, что специалисты компании добились снижения неприятного запаха от неочищенных стоков на 98%, но жители Уктуса и Химмаша продолжают писать жалобы в региональный Роспотребнадзор.

Напомним, в самом начале сентября текущего года в канализационных стоках «утонул» коттеджный «поселок будущего» в окрестностях Екатеринбурга.

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#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Очистные сооружения#Роспотребнадзор#Отравление#Екатеринбург
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