tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября 2021, 17:58

Published 6 сентября 2021, 17:58

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Охранник начал душить ребенка около ТЦ «Столичный» в Краснотурьинске

Охранник начал душить ребенка около ТЦ «Столичный» в Краснотурьинске

6 сентября 2021, 17:58
Фото: 1MI.
Душить несовершеннолетнего начал охранник вблизи торгового центра «Столичный» на улице Ленинского Комсомола, 21 в Краснотурьинске. Об этом сообщила одна из очевидцев происходящего.

По ее словам, инцидент случился 6 сентября. Около ТЦ трое подростков хотели проникнуть на территорию, непредназначенную для посетителей. Тогда вышел охранник, который начал душить одного из детей. В результате мальчик вырвался, а мужчина упал на бетон и разбил очки, сообщается в группе «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте».

Напомним, 31 августа компания молодых людей прогуливалась в Нижнем Тагиле. На них с ножом напал пьяный незнакомец и ранил одного из тагильчан. После получения ножевого ранения 18-летний молодой человек упал на землю, в это время его друзья вызвали скорую медицинскую помощь и кинулись искать помощи у проезжающих.

Материалы по теме
Подросток и девушка пострадали в дорожной аварии с тремя автомобилями в Екатеринбурге
#Происшествия#Краснотурьинск#Подростки#Нападение#ТЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика