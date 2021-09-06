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Posted 6 сентября 2021, 03:36

Published 6 сентября 2021, 03:36

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Пропавшего инвалида на автомобиле LADA Granta ищут на Урале

Пропавшего инвалида на автомобиле LADA Granta ищут на Урале

6 сентября 2021, 03:36
Фото: 1MI.
Родственники инвалида-колясочника и полиция ищут потерявшегося мужчину, который уехал на своей «Гранте» в неизвестном направлении из села Кленовское Нижнесергинкого муниципального района.

В поселке Кленовское ищут инвалида-колясочника, который 4 сентября 2021 года на своей LADA Granta выехал из дома в неизвестном направлении, не предупредив родственников о цели поездки, сообщает E1.

У 43-летнего мужчины отсутствуют обе ноги, автомобиль, на котором он пропал, черного цвета госномер А470УК 196 регион, оснащен знаком «Инвалид». Правоохранители просят обращаться с любой информацией о пропавшем в отдел полиции «Нижнесергинский».

Напомним, 19 августа 2021 года был найден мертвым пропавший под Нижним Тагилом грибник.

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#Происшествия#Полиция#Инвалид#Пропал#Поиски
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