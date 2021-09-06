Столетнюю деревянную канализацию откопали в Екатеринбурге

Posted 6 сентября 2021, 10:04
Published 6 сентября 2021, 10:04
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Сегодняшняя находка считается редкой, так как систем или элементов водоотведения из лиственницы уже практически не сохранилось, сообщает Ура.ру.
Два года назад в районе Верх-Исетского завода рабочие также нашли часть старого водопровода, построенного из лиственницы. По оценкам экспертов, возраст той находки составляет около 100 лет. Сейчас она находится в музее уникальных исторических экспонатов «Водоканала» Екатеринбурга.
Напомним, в середине июля 2021 года в Нижнем Тагиле при строительстве часовни были найдены человеческие останки. Предположительно, они принадлежат семье российского промышленника Демидова.