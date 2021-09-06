Столетнюю деревянную канализацию откопали в Екатеринбурге

Два года назад в районе Верх-Исетского завода рабочие также нашли часть старого водопровода, построенного из лиственницы. По оценкам экспертов, возраст той находки составляет около 100 лет. Сейчас она находится в музее уникальных исторических экспонатов «Водоканала» Екатеринбурга.