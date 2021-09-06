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Posted 6 сентября 2021, 16:07

Published 6 сентября 2021, 16:07

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Три гектара леса сгорели из-за непотушенного туристами костра на Вагонке в Тагиле

Три гектара леса сгорели из-за непотушенного туристами костра на Вагонке в Тагиле

6 сентября 2021, 16:07
Фото: 1MI.
С 4 на 5 сентября горел лес в районе Исинского тракта в Нижнем Тагиле. Тушением занимались спасатели, сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов, лесничие и работники лыжной базы УВЗ.

Огонь был замечен лесничем. Очевидцы рассказали, что причиной инцидента мог стать костер, который не потушили туристы. В результате природного происшествия пострадало три гектара леса.

В выходные было принято решение оставить дежурить пожарную машину, рассказала руководитель лыжной базы УВЗ Александра Исаева. До самой базы огонь не добрался. 6 сентября тушение также продолжалось, сообщает АН «Между строк».

5 сентября лесники обнаружили новый костер, который тоже принадлежал туристам. В связи с чем в некоторых местах трава до сих пор воспламеняется.

Напомним, в Свердловской области снижается площадь лестных пожаров. За минувшие 24 часа в регионе полностью ликвидирован 21 природный пожар. В общей сложности горит 7,7 тысячи гектара леса.

Площадь природных пожаров сокращается в Свердловской области
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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Вагонка#Лыжная база#Пожары в Свердловской области
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