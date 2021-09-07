Специалист из Тольятти скончался при загадочных обстоятельствах в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина находился вместе со своей командой, которой предстоит игра с местным молодежным хоккейным клубом. Обстоятельства смерти выясняет Следственный комитет Екатеринбурга, руководство клуба решает вопрос о транспортировке тела погибшего в Тольятти.