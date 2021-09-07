Специалист из Тольятти скончался при загадочных обстоятельствах в Екатеринбурге

Posted 7 сентября 2021, 12:33
Published 7 сентября 2021, 12:33
Modified 29 ноября 2024, 18:20
Updated 29 ноября 2024, 18:20
Утром 5 сентября 2021 года из окна «Грин Парк Отеля» в Екатеринбурге выпал специалист по хоккейному снаряжению молодежного клуба из Тольятти, сообщает E1.
В Екатеринбурге мужчина находился вместе со своей командой, которой предстоит игра с местным молодежным хоккейным клубом. Обстоятельства смерти выясняет Следственный комитет Екатеринбурга, руководство клуба решает вопрос о транспортировке тела погибшего в Тольятти.
Напомним, 12 августа 2021 года из окна больницы в Нижнем Тагиле выпал 81-летний пациент, от полученных при падении травм мужчина скончался.