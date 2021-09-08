tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября 2021, 17:04

Published 8 сентября 2021, 17:04

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Молодой человек с шизофренией из Перми потерялся в Екатеринбурге

Молодой человек с шизофренией из Перми потерялся в Екатеринбурге

8 сентября 2021, 17:04
Фото: 1MI.
21-летний молодой человек из Перми Андрей Галяутдинов еще в августе пропал в Екатеринбурге. Андрей страдает шизофренией. В столицу Урала он прибыл на фестиваль «Уральский хоровод».

По словам матери пропавшего Натальи, в Екатеринбурге у него нет ни друзей, ни знакомых. Также парень безработный, у него сломан телефон. Последний раз Андрей был замечен 24 августа в галерее «Красный Леопард». Продавцы рассказали, что на молодом человеке была грязная одежда, также он выглядел очень худым. Андрей имеет плохое зрение (-8), скорее всего, он потерял очки.

Наталья отметила, что осенью у парня бывают обострения шизофрении, также он, вероятно, потерял память и может назвать имя Август Реутов, пишет Е1. На данный момент пермяка разыскивает полиция и поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Приметы: худощавое телосложение, темно-русые волосы, рост — 175 сантиметров. С собой имел рюкзак сине-зеленого цвета.

Напомним, 5 сентября в Асбесте пропала Вера Зозуля. В тот день пенсионерка вышла погулять и до сих пор не вернулась домой. Имеет среднее телосложение, рост 155 см, короткие седые волосы и голубые глаза. В день пропажи была одета в коричневую ветровку с капюшоном, черные брюки, на голове у женщины был зеленый платок, на ногах — белые кроссовки на липучке. У пропавшей не было при себе никаких документов, женщина страдает потерей памяти и нуждается в медпомощи.

83-летняя Вера Зозуля из Асбеста ушла гулять три дня назад и до сих пор не вернулась
Узнать подробнее
Материалы по теме
Пропавшего инвалида на автомобиле LADA Granta ищут на УралеСборщик шишек пропал в горах Свердловской области83-летняя Вера Зозуля из Асбеста ушла гулять три дня назад и до сих пор не вернулась
#Происшествия#Новости УрФО#Шизофрения#Пермь#Поиски#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика