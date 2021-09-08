Молодой человек с шизофренией из Перми потерялся в Екатеринбурге

Напомним, 5 сентября в Асбесте пропала Вера Зозуля. В тот день пенсионерка вышла погулять и до сих пор не вернулась домой. Имеет среднее телосложение, рост 155 см, короткие седые волосы и голубые глаза. В день пропажи была одета в коричневую ветровку с капюшоном, черные брюки, на голове у женщины был зеленый платок, на ногах — белые кроссовки на липучке. У пропавшей не было при себе никаких документов, женщина страдает потерей памяти и нуждается в медпомощи.