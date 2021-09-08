СК Свердловской области проверит информацию о нападении с оружием в Екатеринбурге

Posted 8 сентября 2021, 04:45
Published 8 сентября 2021, 04:45
Modified 19 августа 2024, 22:44
Updated 19 августа 2024, 22:44
Информация о нападении нетрезвого мужчины с ружьем на квартиру соседей будет проверена Следственным управлением СКР по Свердловской области, руководитель регионального ведомства Михаил Богинский доложит о результатах проверки, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.
Пьяный мужчина ворвался в квартиру соседей, имеющих на попечении ребенка-инвалида, и устроил там стрельбу. Никто не пострадал.
Напомним, 6 сентября 2021 года конфликт между соседями в подъезде дома в Екатеринбурге привел к стрельбе.