СК Свердловской области проверит информацию о нападении с оружием в Екатеринбурге

Информация о нападении нетрезвого мужчины с ружьем на квартиру соседей будет проверена Следственным управлением СКР по Свердловской области, руководитель регионального ведомства Михаил Богинский доложит о результатах проверки, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.