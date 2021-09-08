Водитель лесовоза оштрафован за дачу взятки на 40 тысяч рублей в Нижнем Тагиле

В апреле 2021 года осужденный мужчина перевозил на своем грузовике пиломатериал, не имея на него документов. Автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД и в отношении водителя был составлен административный протокол, который предполагалось направить в Роспотребнадзор Свердловской области.