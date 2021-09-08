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Posted 8 сентября 2021, 11:12

Published 8 сентября 2021, 11:12

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Водитель лесовоза оштрафован за дачу взятки на 40 тысяч рублей в Нижнем Тагиле

Водитель лесовоза оштрафован за дачу взятки на 40 тысяч рублей в Нижнем Тагиле

8 сентября 2021, 11:12
Фото: 1MI.
Водитель из Нижнего Тагила попытался дать взятку оперуполномоченному полиции за то, чтобы полицейский не давал хода административному делу против него.

За попытку дачи взятки полицейскому, водитель получил штраф в размере 40 тысяч рублей, сумма самой взятки также обращена в доход государства, сообщает помощник главы СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В апреле 2021 года осужденный мужчина перевозил на своем грузовике пиломатериал, не имея на него документов. Автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД и в отношении водителя был составлен административный протокол, который предполагалось направить в Роспотребнадзор Свердловской области.

Об этом водителю было заявлено оперуполномоченным полиции, занимавшимся данным делом. Водитель попытался дать полицейскому взятку в размере 13 тысяч рублей, но сотрудник ответил отказом и завел на осужденного дело о даче взятки.

Водитель был задержан в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Анаконда», сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Административная статья, по которой был привлечен к ответственности осужденный, предусматривает штраф в 10 тысяч рублей, попытка дачи взятки сотруднику полиции увеличила сумму в 4 раза.

Напомним, суд оштрафовал директора «УралДорНИИ» на 50 тысяч рублей в Екатеринбурге за ложные экспертизы.

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