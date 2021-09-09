17-летняя девушка покончила с собой в Первоуральске

Posted 9 сентября 2021, 11:58
Published 9 сентября 2021, 11:58
Modified 29 ноября 2024, 18:20
Updated 29 ноября 2024, 18:20
Правоохранители изъяли ее планшет и телефон для изучения контактов. Родственники погибшей отказываются комментировать суицид. Известно, что она увлекалась аниме, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.
Напомним, в начале августа в Нижнем Тагиле мать обнаружила в квартире тело своего 17-летнего сына, студента колледжа прикладных искусств. Молодой человек совершил суицид. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубиства».