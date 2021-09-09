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Posted 9 сентября 2021, 11:58

Published 9 сентября 2021, 11:58

Modified 29 ноября 2024, 18:20

Updated 29 ноября 2024, 18:20

17-летняя девушка покончила с собой в Первоуральске

17-летняя девушка покончила с собой в Первоуральске

9 сентября 2021, 11:58
Фото: 1MI .
Тело 17-летней сестры обнаружил ее брат 7 сентября в Первоуральске. Девушка покончила с собой.

Правоохранители изъяли ее планшет и телефон для изучения контактов. Родственники погибшей отказываются комментировать суицид. Известно, что она увлекалась аниме, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.

Напомним, в начале августа в Нижнем Тагиле мать обнаружила в квартире тело своего 17-летнего сына, студента колледжа прикладных искусств. Молодой человек совершил суицид. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубиства».

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#Происшествия#Первоуральск#Свердловская область#Девушка#Самоубийство
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