За убийство жены-блогера из Екатеринбурга муж получил 8 лет тюрьмы

Напомним, в ходе семейной ссоры в апреле 2021 года, осужденный задушил свою супругу и только через 5 дней вывез тело в лесной массив под Екатеринбургом, арендовав для этого автомобиль. Девушку нашел случайный водитель, долгое время сыщики не могли установить личность убитой, так как родственники не обращались в полицию с заявлением о пропаже человека. Лишь 30 апреля сам осужденный заявил о пропаже жены.