TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

О причинах убийства жены-блогера из Екатеринбрга рассказал ее муж

17 августа 2021, 11:31
Фото: 1MI
О том, что супруга его била и унижала, рассказал на заседании суда Дмитрий Журавлев. Свердловчанин обвиняется в убийстве своей жены-блогера Кристины.

17 августа в Сысерти начался судебный процесс. Дмитрий Журавлев признал свою вину и заявил, что не хотел убивать супругу.

У нас были ссоры постоянно, она меня била, унижала. Я просто не сдержался, не выдержали нервы, эмоции нахлынули, цитирует мужчину Е1.

По его словам, он ни разу до этого случая не бил Кристину, несмотря на скандалы, которые она устраивала. Дмитрий пояснил, что из-за конфликтов даже резал себе вены. Он отметил, что в тот день пытался утихомирить жену, а тело спрятал из-за того, что растерялся после убийства.

Дмитрий прошел судмедэкспертизу и был признан вменяемым. В крови погибшей было найдено 1,6 промиле алкоголя, то есть она была сильно пьяна. Также на заседании были зачитаны показания матери Кристины. По ее словам, дочь жаловалась, что Дмитрий вытягивает из нее деньги.

Напомним, тело блогера Кристины Журавлевой из Екатеринбурга было найдено в апреле в лесополосе. Позже по подозрению в убийстве был задержан ее супруг Дмитрий, который сознался в преступлении.

«Тело нашли случайно»: мертвую бьюти-блогера под Екатеринбургом обнаружил шофер
Узнать подробнее

Материалы по теме
Следователи раскрыли детали убийства блогера Кристины Журавлевой из ЕкатеринбургаОбвиняемому в убийстве жены-блогера свердловчанину грозит до 15 лет тюрьмыОбвиняемый в убийстве жены-блогера не явился на суд в Екатеринбурге из-за COVID-19
#Суд#Екатеринбург#Блогер#Свердловская область#Убийство#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25