О причинах убийства жены-блогера из Екатеринбрга рассказал ее муж

По его словам, он ни разу до этого случая не бил Кристину, несмотря на скандалы, которые она устраивала. Дмитрий пояснил, что из-за конфликтов даже резал себе вены. Он отметил, что в тот день пытался утихомирить жену, а тело спрятал из-за того, что растерялся после убийства.