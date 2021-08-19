Директор предприятия под Нижним Тагилом убил и сжег сторожа

Напомним, расчлененное тело найдено в Тюмени 18 августа на Лесобазе. Его обнаружили в нескольких пакетах во время кошения травы. Предположительно, останки принадлежат 9-летней Насте Муравьевой, которая пропала в конце июня. Местные жители считают, что тело подбросили на это место, так как раньше его неоднократно проверяла полиция.