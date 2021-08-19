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Директор предприятия под Нижним Тагилом убил и сжег сторожа

19 августа 2021, 14:05
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В минувший четверг, 12 августа, на Серовском тракте в лесном массиве было обнаружено тело мужчины со следами сильных ожогов. По «горячим следам» удалось задержать подозреваемого.

Им оказался 58-летний директор предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых в Пригородном районе Нижнего Тагила.

Задержанный сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Мужчина сообщил, что поссорился с 61-летним сторожем 11 августа из личной неприязни. После убийства, директор вывез труп в лес и там сжег, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Известно, что тело погибшего обнаружил мужчина, катаясь на квадроцикле. Благодаря отпечаткам пальцев удалось установить и личность погибшего: им оказался 60-летний житель Дзержинского района. Мужчина проживал в сторожке на территории небольшого предприятия в посёлке Чащино, где подрабатывал сторожем.

Следователи удивились тому, что руководитель не заявил о пропаже сотрудника, который много лет работал у него без нареканий. При осмотре автомобиля директора в багажнике были обнаружены пятна крови, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, расчлененное тело найдено в Тюмени 18 августа на Лесобазе. Его обнаружили в нескольких пакетах во время кошения травы. Предположительно, останки принадлежат 9-летней Насте Муравьевой, которая пропала в конце июня. Местные жители считают, что тело подбросили на это место, так как раньше его неоднократно проверяла полиция.

СМИ: Расчлененное тело пропавшей 9-летней девочки найдено в Тюмени
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