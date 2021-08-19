Нападавший на женщин на улице и убивший одну из них свердловчанин задержан

Свердловчанин, который нападал на женщин на улице и убил одну из них — бабушку 75 лет, задержали стражи правопорядка 16 августа 2021 года, сообщает Е1. Он скрывался от правоохранителей у матери в селе Таборы после того, как одна из его жертв — 54-летняя женщина, сумела вырваться из рук злоумышленника, напавшего на нее на улице 14 августа. Она обратилась за помощью в полицию.