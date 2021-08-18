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Убившему годовалого сына за отказ есть из бутылочки тагильчанину грозит 15 лет тюрьмы

18 августа 2021, 10:34
Фото: 1МI
Приговор 37-летнему жителю Нижнего Тагила, который обвиняется в избиении до смерти своего маленького сына, готовится вынести Ленинский районный суд.

Закрытое заседание по уголовному делу в отношении тагильчанина, который в августе 2020 года нанес несколько ударов по голове собственному сыну, пройдет 19 августа 2021 года в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.

Тагильчанину грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину он не признает, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Напомним, в конце августа 2020 года житель Нижнего Тагила избил своего ребенка за то, что он отказался есть из бутылочки. Отец пришел в ярость, а когда понял, что малыш умер, скрылся с места происшествия. 20 октября мужчина был заключен под стражу.

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