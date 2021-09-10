Обманувшая пенсионеров на 1,4 миллиона банда «газовиков» осуждена в Екатеринбурге

В августе 2018 года уральцы по проверенной схеме представились газовиками и проникли в квартиру пожилой свердловчанки, проживающей в Каменске-Уральском. Пока один из членов банды отвлек женщину, второй забрал из ее кошелька 155 тысяч. В общей сложности жертвами злоумышленников стали 23 человека.