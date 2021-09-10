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Обманувшая пенсионеров на 1,4 миллиона банда «газовиков» осуждена в Екатеринбурге

10 сентября 2021, 16:43
Фото: 1MI
Банда из четырех мужчин, которые обманули свердловских пенсионеров свыше, чем на 1,4 миллиона, осуждена в Екатеринбурге. Они представлялись газовиками.

Группировка работала с 2018 по 2020 год. Они убеждали своих жертв, что тем необходимо приобрести и установить детекторов утечки газа. В процессе мужчины крали накопления горожан, сообщает прокуратура Свердловской области.

В августе 2018 года уральцы по проверенной схеме представились газовиками и проникли в квартиру пожилой свердловчанки, проживающей в Каменске-Уральском. Пока один из членов банды отвлек женщину, второй забрал из ее кошелька 155 тысяч. В общей сложности жертвами злоумышленников стали 23 человека.

В результате четверо мужчины получили от 6 до 11 лет колонии.

Напомним, 4 сентября стало известно, что свыше двух миллионов украли у пенсионерки из Екатеринбурга лже-сотрудники кредитной организации.

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