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Водитель на отреставрированной «Волге» врезался в столб в Екатеринбурге

10 сентября 2021, 17:19
Фото: 1MI
Водитель, управляя отреставрированной «Волгов», врезался в столб в столице Урала. Инцидент случился на улице Бебеля.

По словам очевидцев, перед пришествием мужчина общался по телефону и допустил выезд на «красный» сигнал светофора, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

ДТП также запечатлела камера видеорегистратора. На записи можно увидеть, что в результате аварии у «Волги» пострадал капот и бампер. О состоянии водителя не сообщается.

Напомним, 31 июля 47-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения врезалась в дерево. Авария произошла на 23-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Вследствие ДТП трое граждан пострадали, а двое скончались.

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#Екатеринбург#Волга#ДТП#Новости УрФО#Происшествия
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