TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель свердловского поселка спас ребенка со дна реки Уфа

10 сентября 2021, 13:58
Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Житель поселка Арти 25 августа спас на реке Уфа тонущего мальчика. Ребенок успел достигнуть дна реки.

В тот день Раиль Гильметдинов вместе со своей семьей отдыхал у водоема. В один момент он услышал, что в воде кричат дети. Как выяснилось, один из мальчиков тонул. Мужчина бросился на помощь. Он достал ребенка со дна реки, однако он уже не дышал. Тогда уралец сделал ему искусственное дыхание и массаж сердца, после чего довез до «скорой» помощи. За счет своевременно оказанной помощи мальчик выжил. Об этом на своей личной странице в Instagram рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Теперь МЧС готовит документы для награждения Раиля медалью за отвагу.

Напомним, в июле 2021 года спасатель вытащил тонущего мужчину на Белоярском водохранилище под Екатеринбургом. На берегу спасатель принялся проводить реанимацию мужчины, поскольку тот уже не подавал признаков жизни. После нескольких минут сердечно-легочной реанимации он начал дышать самостоятельно.

Водитель МЧС спас на отдыхе 40-летнего мужчину на водоеме под Екатеринбургом
Узнать подробнее

Материалы по теме
Роспотребнадзор признал безопасным для купания только один свердловский водоем 16-летний свердловчанин спас из пожара младшую сестру и братаВодитель МЧС спас на отдыхе 40-летнего мужчину на водоеме под Екатеринбургом
#Спасение#Поселок#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Спасение утопающего#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25