Звание чемпиона мира по шашкам завоевал шестиклассник Глеб Смертин из Нижнего Тагила

Глеб обучается в лицеи, уже четыре года он также посещает спортивную школу «Стратегия», где учится игре в шашки. По словам тренера Владимира Краева, мальчик очень талантлив, он много работает над собой, чтобы достичь желаемого мастерства. Тренер отметил, что у него есть и другие ученики, однако именно Глеб сумел достичь наибольших результатов.