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Звание чемпиона мира по шашкам завоевал шестиклассник Глеб Смертин из Нижнего Тагила

10 сентября 2021, 15:26
Фото: сриншот видео Tagil-TV24
Школьник из Нижнего Тагила Глеб Смертин стал чемпионом мира по шашкам. Он получил две серебряные награды на соревнованиях среди спортсменов в возрасте до 14 лет, которые проходили в Турции.

Глеб обучается в лицеи, уже четыре года он также посещает спортивную школу «Стратегия», где учится игре в шашки. По словам тренера Владимира Краева, мальчик очень талантлив, он много работает над собой, чтобы достичь желаемого мастерства. Тренер отметил, что у него есть и другие ученики, однако именно Глеб сумел достичь наибольших результатов.

По словам самого кандидата в мастера спорта, шашки помогают ему развивать логику и мышление.

Это потом помогает в жизни. Для меня как-то интересно стало сразу, как заниматься начал. Сразу понял, что буду играть в шашки,рассказал ТК «Тагил-ТВ» Глеб Смертин.

Теперь он хочет выполнить норматив мастера спорта. Для этого необходимо выступить на соревновании среди взрослых участников.

Напомним, 6 августа стало известно, что 10-летняя воспитанница спортивной школы шашек и шахмат «Стратегия» в Нижнем Тагиле победила во всероссийском турнире по шашкам «Белые ночи». Турнир прошел 25 июля в Санкт-Петербурге.

Тагильская школьница победила на всероссийском турнире по шашкам
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#Екатеринбург#Шашки#Победа#Спорт#Чемпионат мира#Нижний Тагил
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