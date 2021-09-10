Звание чемпиона мира по шашкам завоевал шестиклассник Глеб Смертин из Нижнего Тагила

Глеб обучается в лицеи, уже четыре года он также посещает спортивную школу «Стратегия», где учится игре в шашки. По словам тренера Владимира Краева, мальчик очень талантлив, он много работает над собой, чтобы достичь желаемого мастерства. Тренер отметил, что у него есть и другие ученики, однако именно Глеб сумел достичь наибольших результатов.
По словам самого кандидата в мастера спорта, шашки помогают ему развивать логику и мышление.
Это потом помогает в жизни. Для меня как-то интересно стало сразу, как заниматься начал. Сразу понял, что буду играть в шашки,рассказал ТК «Тагил-ТВ» Глеб Смертин.
Теперь он хочет выполнить норматив мастера спорта. Для этого необходимо выступить на соревновании среди взрослых участников.
Напомним, 6 августа стало известно, что 10-летняя воспитанница спортивной школы шашек и шахмат «Стратегия» в Нижнем Тагиле победила во всероссийском турнире по шашкам «Белые ночи». Турнир прошел 25 июля в Санкт-Петербурге.