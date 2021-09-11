4,6 миллионов рублей перевёл житель Екатеринбурга на «защищённые» счета мошенников

С заявлением о мошенничестве в банковской сфере обратился в полицию 50-летний житель Екатеринбурга. Свердловчанин рассказал стражам порядка, что с ним связался якобы сотрудник банка. Лжеспециалист убедил потерпевшего в том, что с его счетов мошенники пытаются списать денежные средства. Для сохранности финансов свердловчанину рекомендовали перевести финансы на «безопасные» счета, что мужчина и сделал — 650 тысяч рублей были переведены незнакомцам. На этом мошенники не остановились — спустя некоторое время свердловчанину позвонили уже с другого номера и представились сотрудниками силовых структур.