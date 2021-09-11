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4,6 миллионов рублей перевёл житель Екатеринбурга на «защищённые» счета мошенников

11 сентября 2021, 16:58
Фото: 1Mediainvest.ru
50-летний житель Екатеринбурга лишился 4,6 миллионов рублей из-за своей доверчивости. Свердловчанин перевёл деньги на «безопасные» счета по указанию лжесиловика.

С заявлением о мошенничестве в банковской сфере обратился в полицию 50-летний житель Екатеринбурга. Свердловчанин рассказал стражам порядка, что с ним связался якобы сотрудник банка. Лжеспециалист убедил потерпевшего в том, что с его счетов мошенники пытаются списать денежные средства. Для сохранности финансов свердловчанину рекомендовали перевести финансы на «безопасные» счета, что мужчина и сделал — 650 тысяч рублей были переведены незнакомцам. На этом мошенники не остановились — спустя некоторое время свердловчанину позвонили уже с другого номера и представились сотрудниками силовых структур.

Мужчину успокоили, что благодаря его содействию мошенников уже вычисляют, поэтому потерпевшему необходимо следовать всем инструкциям сотрудника банка. Свердловчанину вновь позвонил предыдущий специалист и заявил, что кто-то пытается оформить на екатеринбуржца кредит в полтора миллиона рублей. Лжеслужащий убедил мужчину самому оформить не только этот, и еще несколько кредитов, и все деньги перевести на «безопасный» счёт.

В общей сложности свердловчанин заключил несколько договоров по кредитам по указанию мошенников на общую сумму 4 миллиона рублей.

Обратившись в полицию, пострадавший заявил, что на него было оказано психологическое давление.

В органах правопорядка завели уголовное дело за «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, пенсионерка из Екатеринбурга перевела мошенникам более двух миллионов рублей.

Более 2-х миллионов рублей перевела мошенникам из Екатеринбурга пенсионерка
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