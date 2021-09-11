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Рухнувший на авто тополь стал причиной пробки на выезде из Екатеринбурга

11 сентября 2021, 12:20
Фото: Е1
Тополь упал на машину в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге. Из-за происшествия затруднено движение на выезде из города.

Сильный ветер, о котором предупреждали накануне спасатели, повалил дерево в Екатеринбурге. Тополь упал на проезжавший по Сибирскому тракту Fiat Ducato, сообщает Е1.

В результате происшествия у автомобиля разбито лобовое стекло, повреждена крыша.

По словам очевидцев, упавшее дерево перегородило автодорогу на выезде из Екатеринбурга в сторону Тюмени. Машины стоят в километровых пробках, а препятствие объезжают по газону.

Напомним, синоптики предупредили о шквалистом ветре и заморозках до минус трёх градусов в ближайшие двое суток.

Сильный ветер до 20 метров в секунду ожидается в Свердловской области
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#Сибирский тракт#Выезд#Сильный ветер#Дерево#Новости УрФО#Происшествия
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