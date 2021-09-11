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За смерть знакомого после пинка свердловчанину грозит до 2 лет тюрьмы

11 сентября 2021, 06:16
Фото: 1MI
1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда требует в суде жительница Горного Щита за смерть сына. Он скончался в больнице после того, как знакомый пнул его по ягодицам.

В феврале обвиняемый Виктор Нечкин вместе со своим другом зашел к своему знакомому Антону Балукову для того, чтобы обсудить конфликт, возникший из-за денег.

Во время разбирательства Нечкин пнул Балукова по ягодицам, отчего тот упал и ударился годовой. Медики диагностировали у него перелом костей основания черепа, мужчина скончался в медучреждении в середине марта.

По словам свидетеля, друга Нечкина, они оба были трезвыми, а Балуков находился под действием алкоголя или наркотиков и вел себя неадекватно. После падения он поднялся, а посетители ушли.

Скорую помощь Балукову вызвала соседка на следующий день. Она рассказала, что у него шла пена изо рта и закатились глаза. В больнице он впал в кому и скончался в реанимации не приходя в сознание.

Теперь обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы за причинение смерти по неосторожности. Кроме того, мать погибшего требует выплатить 1 миллион моральной компенсации и расходы на погребение сына, пишет Е1.

Напомним, депутата ЗакСо Свердловской области Александр Коркин, который застрелил бизнесмена Сергея Титова на охоте, смог избежать наказания. Он затянул апелляцию и срок дела истек.

Депутат ЗакСО Александр Коркин избежал наказания за убийство по неосторожности
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