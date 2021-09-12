Борт из Москвы экстренно сел в «Толмачево» Новосибирска

Posted 12 сентября 2021, 13:55
Published 12 сентября 2021, 13:55
Modified 29 ноября 2024, 18:20
Updated 29 ноября 2024, 18:20
Экипаж рейса на Новосибирск из Екатеринбурга не подавал сигнал бедствия, когда у пилотов отказали навигационные приборы, сообщает E1.
Инцидент с воздушным судном случился, когда борт находился над Самарой на высоте принятия решения пилотами, командир экипажа принял решение самостоятельно посадить лайнер на полосу аэропорта «Толмачево» Новосибирска.
Пилот рейса уверен, что ситуация была штатной, и его решение было правильным, никто не пострадал.
Напомним, авиакомпания «Уральские авиалинии» недавно объяснила инцидент с мальчиком-инвалидом в аэропорту Симферополя.