Инцидент с мальчиком-инвалидом объяснили в «Уральских авиалиниях»

Специальное сидение для инвалидов предназначено для удобной посадки людей, страдающих ДЦП, но оно не проходило сертификацию производителем авиалайнера. Устройство не оснащено специальными удерживающими ремнями, позволяющие установить его на штатное пассажирское кресло.