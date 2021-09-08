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Posted 8 сентября 2021, 10:44

Published 8 сентября 2021, 10:44

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Инцидент с мальчиком-инвалидом объяснили в «Уральских авиалиниях»

Инцидент с мальчиком-инвалидом объяснили в «Уральских авиалиниях»

8 сентября 2021, 10:44
Фото: 1MI.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» прокомментировала инцидент с мальчиком, страдающим тяжелой формой ДЦП, произошедший в аэропорту Симферополя.

Мать мальчика-инвалида заставили сдать специальное удерживающее кресло при посадке в самолет Симферополь-Екатеринбург «Уральских авиалиний» по причине несоответствия данного устройства существующим требованиям безопасности, сообщает «КП-Екатеринбург».

Специальное сидение для инвалидов предназначено для удобной посадки людей, страдающих ДЦП, но оно не проходило сертификацию производителем авиалайнера. Устройство не оснащено специальными удерживающими ремнями, позволяющие установить его на штатное пассажирское кресло.

Матери ребенка пришлось три часа, пока длился полет домой, держать сына в удобном для него положении.

Напомним, неприятный инцидент случился с екатеринбурженкой и ее сыном-инвалидом 8 сентября 2021 года в аэропорту Симферополя.

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#Общество#Инвалид#Самолет#Уральские авиалинии#ДЦП#Екатеринбург
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