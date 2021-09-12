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Шла по трубам, упала и ударилась: пропавшую старушку нашли в лесу Асбеста

12 сентября 2021, 06:17
Фото: 1Mediainvest.ru
69-летнюю жительницу Асбеста полицейские нашли в лесу. Бабушка ушла утром из дома и пропала.

В местный отдел полиции Асбеста обратились две женщины с заявлением о пропаже их матери, 69-летней пенсионерки. По словам свердловчанок, старушка утром ушла из дома и не вернулась. Потеряв бабушку, ей позвонил внук — пенсионерка ответила на звонок, сказав, что находится в каком-то лесу.

Правоохранители связались с пропавшей, однако им она ответила то же самое. Спустя некоторое время полицейским удалось сузить круг поиска по базовым станциям сотового оператора — женщина находилась в лесу в районе фабрики № 5. Полицейские отправились на поиски бабушки и обнаружили её лежащей на земле с согнутыми руками, старушка не могла пошевелиться. На патрульном автомобиле пенсионерку доставили в местную горбольницу. По словам дочери пропавшей, её мать раньше работала в местном НИИ, путь до которого идёт через лес. Пенсионерка пошла в ту сторону по трубам, пишет Е1.

Когда утром она вышла из дома, она направилась в ту сторону и забрела в лес. Шла по трубам, упала, ударилась и не могла встать, рассказала дочь пропавшей свердловчанки.

Пенсионерку уже отпустили из больницы домой — госпитализация женщине не потребовалась.

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