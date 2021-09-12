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Вопрос Куйвашеву про воздух и увеличение выбросов. Эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

12 сентября 2021, 15:02
Фото: TagilCity.ru
На этой неделе журналисты TagilCity.ru вновь делали замеры воздуха возле ж/д вокзала. Какие результаты получились, читайте в наших экологических итогах недели. А также вы узнаете, какой эко-вопрос задала тагильчанка губернатору на прямой линии, и какие предприятия увеличили объем выбросов в 2020 году.

Наличие загрязнений во время двухминутных замеров на прошедшей неделе прибор фиксировал только в два дня:

  • 8 сентября — диоксид азота — 0,1 мг/м3 и
  • 9 сентября — диоксид азота — до 0,5 мг/м3.

При контрольных 20-минутны замерах показатели пяти веществ — сероводорода, диоксида азота, формальдегида, синильной кислоты и диоксида серы — остались нулевыми.

Обнаружен диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 8 сентября
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А в августе посты УГМС фиксировали превышение формальдегида аж 13 раз. Максимальное концентрация вещества достигала 2 ПДК. Все превышения зарегистрированы только на двух стационарных постах, один из которых находится на Вагонке, а второй — на Сухоложском поселке.

Превышение формальдегида в воздухе Нижнего Тагила фиксировалось в августе 13 раз
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В 2020 году четыре предприятия из Нижнего Тагила увеличили выбросы в атмосферный воздух в общей сложности на 4,4 тысячи тонн. Это ВГОК, УВЗ, ООО «Тагилспецтранс» и МУП «Тагилэнерго». Три предприятия сократили количество выбросов в атмосферный воздух по сравнению с 2019 годом — ЕВРАЗ НТМК, МУП «Нижнетагильские тепловые сети» и АО «Химический завод «Планта». Однако значения этих сокращений оказались минимальны — составили меньше одной тысячи тонн.

Выбросы четырех предприятий Нижнего Тагила увеличились в 2020 году
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Во время прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым тагильчанка задала вопрос, волнующий множество жителей города: когда в Нижнем Тагиле можно будет дышать чистым воздухом? Глава региона в свою очередь проблему экологии признал, пообещав при этом в следующем году выделить городу 400 млн рублей на улучшение экологии.

На вопросы об экологии от жительницы Нижнего Тагила ответил Куйвашев на прямой линии
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Роспотребнадзор вновь проиграл «бой» в суде с ЕВРАЗ НТМК за санитарно-защитную зону. Ведомство хотело обязать предприятие «убрать» из предполагаемой СЗЗ все жилые постройки и соцобъекты. Но ЕВРАЗ такое предписание не устроило, и завод смог отменить его через суд. Апелляционная жалоба Роспотребнадзора, которую, кстати, поддержали тагильчане, также осталась без удовлетворения.

Суд отклонил апелляцию Роспотребнадзора по установлению санитарной зоны ЕВРАЗ НТМК
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Предприимчивый дальнобойщик решил, что земля все стерпит и слил на территории бывшего асфальтного завода в Асбесте ядовитую жидкость. Очевидцы происшествия вызвали полицейских. Приехавшие стражи порядка задержали грузовой автомобиль нарушителя.

Дальнобойщик из Тамбова сливал зелёные химикаты прямо на дорогу в Асбесте
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Береговая насыпь на Исинском водохранилище до сих пор остается разрушенной после июльского потопа. Пока только чиновники ГГО подсчитали ущерб и составили смету ремонтных работ. После ее экспертизы будут запрошены деньги из резервного фонда правительства Свердловской области. А вот уже потом, через месяц, начнется и восстановление.

Разрушенную потопом насыпь на Иван-озере в ГГО ещё не восстановили
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#Итоги недели#Выбросы#Замеры#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Здоровье
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