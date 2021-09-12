Вопрос Куйвашеву про воздух и увеличение выбросов. Эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

В 2020 году четыре предприятия из Нижнего Тагила увеличили выбросы в атмосферный воздух в общей сложности на 4,4 тысячи тонн. Это ВГОК, УВЗ, ООО «Тагилспецтранс» и МУП «Тагилэнерго». Три предприятия сократили количество выбросов в атмосферный воздух по сравнению с 2019 годом — ЕВРАЗ НТМК, МУП «Нижнетагильские тепловые сети» и АО «Химический завод «Планта». Однако значения этих сокращений оказались минимальны — составили меньше одной тысячи тонн.