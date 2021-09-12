Дальнобойщик из Тамбова сливал зелёные химикаты прямо на дорогу в Асбесте

Личность водителя была установлена. Это гражданин Колесников 1978 года рождения из Тамбовской области. Там же гражданин и взял транспортное средство в аренду. Он дальнобойщик. Прибыл на Урал для того, чтобы получить трансмиссионное масло, рассказал Валерий Горелых.