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Дальнобойщик из Тамбова сливал зелёные химикаты прямо на дорогу в Асбесте

12 сентября 2021, 07:33
Фото: Е1
Пахучая ярко-зелёная жидкость разлилась на автодороге в Асбесте — таким образом дальнобойщик из Тамбова решил избавиться от груза.

Об автоцистерне, сливающей неприятно пахнущую жидкость прямо на дорогу на территории бывшего асфальтного завода, сообщили жители Асбеста. Свердловчане сняли видео, на котором видно, как из большегруза через шланг бурлящим потом стекает и пенится ярко-зелёная жидкость.

Очевидцы происшествия вызвали полицейских. Приехавшие стражи порядка задержали грузовой автомобиль нарушителя. По словам начальника пресс-службы МВД Свердловской области Валерия Горелых, дальнобойщик из Тамбова приехал на Урал за трансмиссионным маслом, пишет Е1.

Личность водителя была установлена. Это гражданин Колесников 1978 года рождения из Тамбовской области. Там же гражданин и взял транспортное средство в аренду. Он дальнобойщик. Прибыл на Урал для того, чтобы получить трансмиссионное масло, рассказал Валерий Горелых.

Грузовой автомобиль Scania J400 отправили на спецстоянку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Свердловскую область накануне завезли нектарины с мёртвыми гусеницами.

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#Экология#Служба экологической безопасности#Химия#Дальнобойщик#Валерий Горелых#Здоровье
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