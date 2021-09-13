Причина роста цен и погибшие при крушении самолета. Итоги дня в Свердловской области

Многочасовые очереди из больных выстроились у детских поликлиник в Екатеринбурге. Причиной послужило то, что медики попросили не вызывать на дом к детям с температурой ниже 38 градусов, а вести их в медучреждение. В результате пациентам пришлось несколько часов проводить на улице, так как в помещениях не хватало для всех места.