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Причина роста цен и погибшие при крушении самолета. Итоги дня в Свердловской области

13 сентября 2021, 14:32
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 13 сентября.

В ФАС назвали причину роста цен на стройматериалы в Свердловской области. В ведомстве обнаружили признаки картельного сговора. В стоимости поднялись бетон, асфальт, пиломатериалы, теплоизоляция и другие материалы на 5-60%. Однако по словам производителей, цены пришлось поднять из-за подорожания сырья и коммунальных тарифов.

Картельный сговор стал причиной роста цен на стройматериалы в Свердловской области
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Многочасовые очереди из больных выстроились у детских поликлиник в Екатеринбурге. Причиной послужило то, что медики попросили не вызывать на дом к детям с температурой ниже 38 градусов, а вести их в медучреждение. В результате пациентам пришлось несколько часов проводить на улице, так как в помещениях не хватало для всех места.

В детские поликлиники Екатеринбурга выстроились многочасовые очереди
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4 человека из 16, находящихся на борту, погибли при крушении самолета L-410 в Иркутской области. Предварительно названо две причины: ошибка пилотов и отказ двигателей. До аварии пилоты сообщили о неполадках, дело взято на контроль СК РФ.

4 человека погибли при крушении самолета в Иркутской области
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За 19,3 миллиона рублей продана в Екатеринбурге с торгов элитная квартира осужденного на 9 лет за мошенничество бывшего замминистра экономики региона Михаила Шилиманова. Недвижимость располагается в клубном доме «Тихвин». В торгах принимали участие семь человек, изначально жилье было выставлено на продажу за 15 миллионов рублей.

Квартира экс-замминистра Шилиманова продана за долги в Екатеринбурге
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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