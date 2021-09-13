Прокуратура проведет проверку экстренной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга

Прокуратура Свердловской области проведет проверку инцидента на предмет соблюдения правил безопасности полетов, сообщает «Областная газета».
12 сентября 2021 года самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс из Москвы в Новосибирск, был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга по причине выхода из строя системы позиционирования скорости.
После устранения неполадки судно вылетело в Новосибирск, на борту никто не пострадал.
Напомним, в начале сентября 2021 года произошел инцидент с пассажиром-инвалидом рейса «Уральских авиалиний», которому отказали в специальном удерживающем кресле в аэропорту Симферополя.