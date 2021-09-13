TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прокуратура проведет проверку экстренной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга

13 сентября 2021, 06:59
Фото: 1MI
Самолет рейса «Москва — Новосибирск» вынужденно вернулся в аэропорт «Кольцово» уральской столицы. Причиной инцидента стал сбой в системе показания скорости.

Прокуратура Свердловской области проведет проверку инцидента на предмет соблюдения правил безопасности полетов, сообщает «Областная газета».

12 сентября 2021 года самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс из Москвы в Новосибирск, был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга по причине выхода из строя системы позиционирования скорости.

После устранения неполадки судно вылетело в Новосибирск, на борту никто не пострадал.

Напомним, в начале сентября 2021 года произошел инцидент с пассажиром-инвалидом рейса «Уральских авиалиний», которому отказали в специальном удерживающем кресле в аэропорту Симферополя.

После недопуска ребенка с ДЦП в самолет в Екатеринбурге прокуратура начала проверку
Узнать подробнее

Материалы по теме
Инцидент с мальчиком-инвалидом объяснили в «Уральских авиалиниях»Уральский пилот будет доставлен в Иркутск после крушения самолета
#Екатеринбург#Экстренная посадка#Аэропорт «Кольцово»#Уральские авиалинии#Самолет#Прокурорская проверка#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25