Прокуратура проведет проверку экстренной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга

12 сентября 2021 года самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс из Москвы в Новосибирск, был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга по причине выхода из строя системы позиционирования скорости.